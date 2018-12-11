США ввели санкции против трех высокопоставленных чиновников КНДР

Санкции замораживают любые активы, которые эти должностные лица могут иметь в Соединенных Штатах.

В понедельник США ввели санкции против трех северокорейских официальных лиц, в том числе главного помощника лидера КНДР Ким Чен Ына.

Министерство финансов США объяснив это «продолжающимися и серьезными нарушениями прав человека и цензурой», передает Голос Америки.

Санкции «проливают свет на предосудительное отношение Северной Кореи к тем, кто проживает в стране, и служат напоминанием о жестоком обращении северокорейских властей с гражданином США Отто Уормбиром», говорится в заявлении Минфина.

Американский студент Отто Уормбиер умер в июне 2017 года после 17-месячного тюремного заключения в Северной Корее. Это негативно отразилось на и без того напряженных отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, связанных с ядерной программой КНДР.

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Неясно, было ли решение о санкциях в отношении трех человек связано с дипломатическим урегулированием вопроса о ядерной программе. Некоторый успех в этом направлении был достигнут после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре в июне этого года.

Минфин США назвал трех высокопоставленных северокорейский чиновника. Это Рин Хё Чо, возглавляющий Отдел организации и руководства Рабочей партии Кореи; министр госбезопасности Кён Тхэ Чон и директор Департамента по пропаганде и агитации Кван Хо Пак.

Санкции замораживают любые активы, которые указанные должностные лица могут иметь в Соединенных Штатах. Им также запрещено участвовать в любых сделках с кем-либо в США.