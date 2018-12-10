National Interest: ВВС США провели наблюдательный полет над Украиной, и это важно

Соглашение об открытом небе, в соответствии с которым был проведен полет, держится на волоске в Вашингтоне.

Самолет для наблюдений Военно-воздушных сил США провел полет над Украиной с «чрезвычайной» миссией, целью которой, очевидно, было проследить за войсками России.

Госдепартамент США сообщил об этом на прошлой неделе. На борту четырехмоторного самолета OC-135 были американские, канадские, немецкие, французские, румынские и британские наблюдатели. Полет был осуществлен через две недели после того, как войска России незаконно захватили три корабля ВМС Украины, которые пытались пройти через Керченский пролив вблизи Крыма. Об этом пишет National Interest, напоминая также, что украинский полуостров под оккупацией России с 2014 года.

Атака на корабли Украины в акватории была очередным нарушением, поскольку в соответствии с соглашением от 2003 года, суда обеих соседних стран имеют право доступа к Азовскому морю.

«Мы выступаем на стороне Украины против российских провокационных и опасных действий в Азовском море», - сообщили в Госдепартаменте США перед миссией OC-135.

Издание отмечает, что американский самолет, который совершил полет над Украиной – один из двух самолетов для наблюдений ВВС США, которые работают на основе юрисдикции соглашения об открытом небе от 1992 года. Республиканские ястребы в Конгрессе со всех сил пытаются посадить ОС-135 в рамках своего наступления против международных соглашений.

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Полет над Украиной был квалифицирован как «чрезвычайная» миссия, в соответствии с положениями соглашения, которое позволяет 34 странам-подписантам осуществлять разведывательные полеты над территорией друг друга с радарами и камерами на борту. Это нужно для отслеживания военной активности и проверки ее на соответствие другим международным соглашениям.

«Соглашение об открытом небе делает значительный вклад в безопасность и стабильность Северной Америки и Европы», - пояснил директор по вопросам политики в отношении ликвидации и контроля вооружения в Ассоциации контроля вооружений Кингстон Рейф.

Правительства обычно составляют графики наблюдательных полетов. Если говорить конкретно о США и России, то они осуществляют немного таких миссий над территориями друг друга на протяжении года. Однако, страны-подписанты соглашения могут также настаивать на проведении «чрезвычайных миссий». Такие полеты ставят за цель «предотвращение конфликтов и разрешение кризисов». Украина попросила Америку провести такой полет ОС-135 для демонстрации солидарности между союзниками.

«Время, выбранное для этого полета, указывает на подтверждение приверженности США к Украине и другим партнерам», - заявили в Пентагоне.

Но на самом же деле на протяжении первых двух лет президентства Дональда Трампа и консолидированного контроля Республиканской партии над правительством США соглашение об открытом небе почти прекратило свое существование. Контингент республиканцев в Палате представителей во главе с депутатом от штата Техас Маком Торнберри активно работал над тем, чтобы подорвать участие США в этой сделке. Они настаивают что договоренности, которые позволяют России осуществлять полеты над американской территорией, вредят американским интересам.

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«Нет никакого оправдания тому, чтобы давать россиянам почти неограниченный доступ к американскому воздушному пространству с целью сбора разведывательных данных», - заявил Торнберри.

В рамках своей кампании республиканец и его соратники в Комитете по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей постоянно пытались лишить самолеты ОС-135 необходимого финансирования, чтобы они не могли осуществлять свои полеты. Более того, старая модификация Boeing 707, разработанная еще в 60-х годах прошлого века, слишком устаревшая. Механики американских ВВС еще 10 лет назад настаивали, что летать на ОС-135 опасно. В 2018 году ВВС США попросили у Конгресса 220 миллионов долларов на закупку новых наблюдательных самолетов. Но Торнберри и его соратники сделали все, чтобы этот пункт расходов не попал в оборонный бюджет Палаты представителей на 2018 год.

Впрочем, Сенат США все же добился выделения определенной суммы, чтобы сохранить выполнение соглашения об открытом небе еще на год. Учитывая то, что война России против Украины обостряется, всем оппонентам российской агрессии повезло, что соглашение и американские самолеты для ее выполнения смогли уцелеть.