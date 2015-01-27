В ООН заявили о нехватке финансирования для помощи населению сектора Газа

В ООН заявили, что вынуждены приостановить выплаты десяткам тысяч палестинцев, чьи дома в секторе Газа были разрушены в результате военных действий летом 2014 года.

В организации отметили, что поддержку населению оказывать невозможно из-за недостатка международного финансирования, передает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

"Люди в буквальном смысле спят посреди развалин, дети умирают от гипотермии", - сказал Роберт Тернер (Robert Turner), исполнительный директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАТОР).

По его словам, БАТОР получило лишь $135 из $720 млн, обещанных странами-донорами для поддержки 96 тыс. палестинских семей.

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В октябре 2014 года участники международной конференции стран-доноров в Каире договорились о выделении $5,4 млрд на восстановление сектора Газа. Однако лишь небольшая часть этих средств была передана палестинскому населению, отмечает агентство.

Летом 2014 года в результате 50-дневного вооруженного конфликта между группировкой "Хамас" и Израилем в секторе Газа были разрушены жилища палестинцев. Тысячи людей были вынуждены ночевать на развалинах, укрываясь от дождя пластиковыми листами. Около 20 тыс. человек были переселены в здания школ.