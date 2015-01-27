ООН: за время конфликта в Украине погибли 5 187 человек

15:05, 27 января 2015
Общество
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За время конфликта в Украине с апреля прошлого года погибли 5 187 человек, еще 11 515 получили ранения.

Фото: Роман Бочкала

Такие данные привел на брифинге в Женеве официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилль, передает ТАСС.

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Представитель Детского фонда ООН в Украине Джованна Барберис сообщила, что на Донбассе "детям не хватает еды и должной санитарии".

Ранее в ООН сообщали, что с начала конфликта в Украине состоянию на 25 ноября погибли 4 356 человек (включая пассажиров малайзийского Boeing)

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