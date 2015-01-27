ООН: за время конфликта в Украине погибли 5 187 человек

Такие данные привел на брифинге в Женеве официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилль, передает ТАСС.

Читайте такжеС начала конфликта на Донбассе погибли около 60 детей

Представитель Детского фонда ООН в Украине Джованна Барберис сообщила, что на Донбассе "детям не хватает еды и должной санитарии".

Ранее в ООН сообщали, что с начала конфликта в Украине состоянию на 25 ноября погибли 4 356 человек (включая пассажиров малайзийского Boeing)