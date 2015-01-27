В Ливии вооруженные люди ворвались в пятизвездочный отель и захватили заложников - СМИ

Пять вооруженных людей ворвались в пятизвездочный отель Corinthia в ливийском Триполи, убили трех охранников и захватили заложников, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press со ссылкой на сотрудника отеля. Число заложников не уточняется. Кроме того, на парковке гостиницы была взорвана машина.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя городской службы безопасности Эссама Нааса (Essam Naas), сотрудники органов правопорядка окружили отель.

В момент нападения в гостинице находились итальянские и турецкие граждане, а также британские поданные.

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По данным BBC News, в Twitter-аккаунте, связанном с «Исламским государством» (ИГ), появилось сообщение о том, что ИГ взяло на себя ответственность за нападение.

Восточная часть Ливии сейчас находится под контролем различных исламистских группировок, сражающихся друг с другом за власть. Некоторые из них присягнули на верность ИГ.

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Помимо этого, в Ливии одновременно действуют два парламента: в Тобруке под руководством премьера Абдаллы ат-Тани и происламский Всеобщий Нацконгресс в Триполи. Двоевластие сложилось из-за того, что вооруженные исламисты захватили контроль над ливийской столицей — Триполи — и восстановили распущенный ранее Нацконгресс.