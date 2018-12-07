Washington Post: В армии США заговорили о наказании России за агрессию в Азовском море

Захватив украинские корабли в Керченском проливе, Россия продемонстрировала свое неуважение к глобальным правилам и своем намерении испытать Запад.

В этом уверен председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, в администрации Дональда Трампа не было обсуждений возможностей дать военный ответ на российскую атаку против Украины в Керченском проливе. Однако, по словам военного, ответ нужен.

«Атака много говорит о российском неуважении к международным нормам и стандартам. То, что произошло в Азовском море, вписывается в закономерное поведение, которое охватывает Грузию, Крым и Донбасс в Украине», - сказал Washington Post Данфорд, напоминая о российском нарушении международных границ за последние годы.

Издание отмечает, что атака в Керченском проливе, который соединяет Азовское и Черное моря, стало иллюстрацией российского военного превосходства над Украиной. После нее также появились опасения вспышки полномасштабного конфликта между соседними странами, хотя Москва уже четыре года поддерживает войну на Донбассе и оккупировала украинский Крым.

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«Мы относимся к этому как к противостоянию, которое в шаге от вооруженного конфликта, в котором Россия на самом деле пытается испытать решимость международного сообщества защитить существующие правила. В данном случае речь идет о реакции на нарушение суверенитета», - сказал Данфорд.

По его словам, нужен определенный международный ответ, который может быть сугубо дипломатическим и экономическим. Или же Россия продолжит свои агрессивные действия. Washington Post отмечает, что реакция Данфорда и министра обороны США Джима Мэттиса иллюстрируют то, как Вашингтон пытается найти баланс между желанием поддержать суверенитет Украины, остановив российские амбиции, и при этом не вступать в военную конфронтацию с Москвой.