Постпредом США в ООН станет бывшая телеведущая

Ожидается, что сегодя Трамп сообщит о своем официальное решение о назначении в "Твиттере".

Американские новостные агентства сообщают, что президент Дональд Трамп предложит кандидатуру спикера Государственного департамента Хизер Науерт на должность посла США в ООН.

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В случае утверждения Науерт заменит на посту посла Никки Хейли, которая в октябре объявила, что к концу года оставляет работу в ООН, передает Голос Америки. Ожидается, что сегодя Трамп сообщит о своем официальное решение в "Твиттере".

Науерт пришла на работу в Государственный департамент с телеканала Fox News, где работала ведущей и корреспондентом и согласно ее официальной биографии освещала международные и внутренние кризисы, интервьюировала ведущих политиков и военных представителей.

До Fox Науерт работала в медиакомпании ABC News.

В случае выдвижения, и если она согласится на должность, ее ожидают вероятно жесткие вопросы на слушаниях в Сенате, где кандидатура должна быть утверждена.

Вопросы законодателей, наверное, будут касаться того, что Науерт не имеет дипломатического или политического опыта.

Она часто путешествует с государственным секретарем Майком Помпео и говорят, что у нее налажены положительные рабочие отношения с Белым домом.