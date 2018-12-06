Путин планирует захватить всю Европу – историк

Американский историк российского происхождения рассказал о главной текущей проблеме в международной политике.

Сохранение или расторжение ракетного договора никак не повлияет на планы президента РФ Владимира Путина захватить Европу.

Комментируя изданию «Обозреватель» возможный выход США из ракетного договора, американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский отметил, что наличие этого документа не спасла Грузию и Украину от агрессии РФ.

Читайте такжеНАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД

"Я подозреваю, что для всех нас это достаточно технический момент, который не имеет к нашей жизни никакого отношения. Какое отношение этот договор имел к российскому вторжению в Грузию в 2008 году? Никакого. Какое отношение этот договор имел к российскому вторжению в 2014 году в Украину? Никакого", - говорит историк.

По его словам, дискуссии о сохранении или несохранении таких договоров являются своеобразным отвлечением внимания общественности от реальных политических проблем.

"На этом достаточно было, что Россия не нарушает тех или иных технических пунктов того или иного технического воинского соглашения. Я уверен, что нарушает. Но это не главная наша проблема. Главное - это намерения Путина захватить Европу, прежде всего восточную Европу, начиная с территорий бывшего СССР", – заявил Фельштинский.