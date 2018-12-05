Foreign Policy: Россия нанесла удар по морскому праву, атакуя Украину в Азовском море

Если никто не помешает Москве превратить Азовское море во внутреннее озеро, это создаст опасный прецедент для всего мира.

Российская атака против украинских кораблей в Керченском проливе возродила старый вопрос международной политики: может ли прибрежная страна владеть морем?

Согласно международным законом, ответ: «Нет!». Авторитарные страны, такие как Россия и Китай, говорят: «Да!». Чья точка зрения возьмет верх, будет зависеть от того, объединят ли морские державы свои усилия, чтобы дать отпор Москве и Пекину, пишет на страницах Foreign Policy глава морской стратегии Колледжа военно-морских сил США Джеймс Холмс.

Он напоминает, что Россия открыла огонь по трем украинским судам, а потом захватила их вместе с экипажами. Украинских моряков бросили за решетку и готовятся судить. Эти события стали кульминацией все более провокационной политики Москвы. В последние месяцы она вела себя в Керченском проливе так, будто это ее пограничный пропускной пункт. Российские военные потребовали от украинских кораблей, чтобы они получали разрешение на прохождение через пролив. Украина отвергает российские посягательства на право регулировать проход. Однако, Россия подняла ставки, потому что она может.

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После того, как ее армия оккупировала украинский Крым, российские пограничники фактически взяли под контроль оба побережья в проливе. Также автор замечает, что Кремль своим новым поведением нарушил двустороннее соглашение от 2003 года, согласно которому Керченский пролив и Азовское море определяются как «исторически внутренние воды РФ и Украины». Документ гарантировал кораблям обеих стран свободно передвигаться в акватории. При этом, российское и украинское правительство обязывались провести переговоры об определении границы их контроля. Но этого так и не произошло.

Анализ последних конфликтов в море может указать на связь между событиями в Керченском проливе и российской войной против Украины на Донбассе. Блокада пролива делает Азовское море российским озером. Российские ВМС могут пользоваться акваторией, а украинские – нет. Другими словами, российский военный флот имеет теперь роскошную возможность проецировать свою силу на побережье. Автор напоминает, как в 1991 году международная коалиция во главе с США расправилась с флотом режима Саддама Хусейна в Ираке. Потопив большинство кораблей и загнав в тупик то, что осталось, коалиция смогла развернуть военные поставки по морю и разбить прибрежные иракские цели с помощью ракет и самолетов с прибрежной акватории. Холмс настаивает, что знает это наверняка, ведь сам «помог потопить иракский флот».

Однако, у Москвы, вероятно, более амбициозные планы. Контроль над Керченским проливом поможет Владимиру Путину и его правительству подорвать всемирный юридический порядок в морях, который был создан США. Так же, лидер Китая Си Цзиньпин нарушает свободу передвижения в Южно-Китайском море. Пекин и Москва добиваются права определять, что происходит в водах, которые считаются международными. Они прибегают к грубой военной силе, чтобы укрепить свои претензии, и при этом рассчитывают на то, что международные соперники не смогут или не хотят эффективно отвечать на эти провокации.

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В долгосрочной перспективе Россия может надеяться на то, что она испугает Украину и заставит ее признать фактический российский суверенитет над Азовским морем. Ровно так же, как Китай запугал Филиппины и пытается заставить Вьетнам согласиться с китайскими морскими посягательствами. Все это произошло вопреки международному судебному решению от 2016 года, согласно которому китайский захват части филиппинской исключительной экономической зоны признавался незаконным.

Суверенитет лежит в сердце этих конфликтов. Даже студенты в университетах знают, что под суверенитетом принято считать монопольное право законно применять силу в пределах линий на карте, которые называются границами. Монополия правительства на применение силы заставляет всех придерживаться законов, правил регуляции и тому подобное. В традиционном понимании морского закона, закрепленного Конвенцией ООН о законе моря от 1982 года, суверенитет стран распространяется только на сушу и «территориальные воды» вдоль 12 морских миль от берега. Похоже, что ни Россия, ни Китай не собираются следовать этой доктрине. Они, кажется, считают, что могут изменить все определения и закрепить акватории в статусе национальной территории.

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Если им это удастся, политики в Пекине и Москве будут сами устанавливать правила для торговых и военных судов. Особенно они приложат усилия для ограничения чужого военного присутствия в целых морях. Китай настаивает на «непоколебимом суверенитете» над большей частью Южно-Китайского моря, заявляя, что китайские мореплаватели пользовались этими водами «с незапамятных времен». Конвенция ООН жестко запрещает такие исторические посягательства. Россия же пытается провернуть нечто подобное с Азовским морем.

Если сильные прибрежные государства незаконно посягают на акватории и никто им не противостоит в этом, под вопросом оказывается само существование свободы передвижения в море. Морское право таким образом полностью отменяется там, где сильная страна имеет большое военное присутствие.