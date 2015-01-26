Президентом ПАСЕ переизбрана Анн Брассер
15:13, 26 января 2015Мир
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Действующий президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер переизбрана на второй срок.
Анн Брассер переизбрана главой ПАСЕ /Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в своем "Твиттере".
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"Энн Брассер была переизбран в качестве президента ПАСЕ на второй годичный срок", - сказано в сообщении.
Anne Brasseur has been re-elected as President of the @CoE Assembly for a second one-year term. Congratulations! pic.twitter.com/XhllJoXDtg
— PACE news (@PACE_News) January 26, 2015
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