Президентом ПАСЕ переизбрана Анн Брассер

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в своем "Твиттере".

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"Энн Брассер была переизбран в качестве президента ПАСЕ на второй годичный срок", - сказано в сообщении.