Президентом ПАСЕ переизбрана Анн Брассер

15:13, 26 января 2015
Мир
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Действующий президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер переизбрана на второй срок.

Анн Брассер переизбрана главой ПАСЕ /Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в своем "Твиттере".

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"Энн Брассер была переизбран в качестве президента ПАСЕ на второй годичный срок", - сказано в сообщении.

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