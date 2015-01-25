Завтра ОБСЕ соберется на специальное заседание из-за ухудшения ситуации на востоке Украины

Председательствующая в ОБСЕ Сербия созывает на 26 января специальное заседание Постоянного Совета организации из-за ситуации в Украине, передает корреспондент УНИАН в Брюсселе.

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"В свете быстрого ухудшения ситуации на востоке Украины, в том числе вчерашний обстрел Мариуполя и количество случаев гражданских потерь, которое увеличивается, сербское председательства в ОБСЕ сегодня анонсировало, что специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ состоится в понедельник, 26 января, в Вене", - говорится в сообщении ОБСЕ.

На специальном заседании также будут обсуждаться вопросы о дальнейших мирных консультациях Трехсторонней контактной группы высоких представителей Украины, России, председателя в офисе ОБСЕ и других подписантов Минских документов.