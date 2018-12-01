В Германии представили стратегию для достижения мира в Украине

Документ состоит из пяти пунктов: выполнение Минских соглашений, нетерпимость к нарушениям международного права, поддержка и защита наблюдателей ОБСЕ, возможно отправка миротворцев ООН на Донбасс, поддержка реформ в Украине.

Министерство иностранных дел Германии представило стратегию урегулирования конфликта в Украине.

Как сообщает Deutsche Welle, документ был обнародован 30 ноября.

В документе говорится, что с того времени, как Россия аннексировала Крым и поддерживает боевиков на Донбассе, в Украине погибли более 10 тысяч человек. Этот конфликт представляет угрозу безопасности, в том числе и Германии, поэтому правительство ФРГ выступает за мир и стабильность в Украине.

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Документ состоит из пяти пунктов: выполнение Минских соглашений, нетерпимость к нарушениям международного права, поддержка и защита наблюдателей ОБСЕ, возможная отправка миротворцев ООН на Донбасс, поддержка реформ в Украине.

Так, чтобы остановить насилие, Германия настаивает на выполнении Минских соглашений. В 2015 году Россия, Украина, Германия и Франция выработали план действий: стороны конфликта обязались прекратить военные действия, отвести тяжелое вооружение и создать буферную зону. Однако с тех пор Россия и Украина постоянно обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей. Германия и Франция требуют продолжать переговоры.

В документе немецкого МИД говорится, что аннексия Крыма Россией является грубым нарушением международного права, а оккупация и присоединение Крыма осуждены резолюцией ООН. Ни одна независимая международная организация не направила на так называемый "референдум" наблюдателей и не признала его результатов. Федеральное правительство Германии решительно поддерживает территориальную целостность Украины.

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В зоне конфликта на востоке Украины работают наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта организация оптимально подходит для нейтрального мониторинга конфликта, поскольку ее членами являются не только Украина и Россия, но и все страны Европы, а также США и Канада. Однако наблюдатели ОБСЕ много раз попадали под обстрелы, им создают препятствия в выполнении поставленных задач. Защита наблюдателей ОБСЕ является одним из главных приоритетов Германии, когда речь идет о ситуации на востоке Украины. ФРГ направила 30 специалистов и поддерживает миссию ОБСЕ, организуя подготовку наблюдателей, предоставляя технику и снаряжение для их работы.

Также Германия поддерживает международную дискуссию об отправке в Донбасс миротворческой миссии ООН. При этом правительство ФРГ считает решающим аспектом то, что такая миссия не должна привести к укреплению статуса-кво на Донбассе. Целью должно стать мирное разрешение конфликта, как предусмотрено Минскими соглашениями. Германия будет поддерживать переговоры о создании миротворческой миссии ООН.

Кроме того, Германия поддерживает Украину, реализуя многочисленные проекты. Речь идет не только об экономических проектах, но и о проектах по развитию открытого общества. Кроме того, правительство ФРГ поддерживает меры по модернизации государственного управления и децентрализации в Украине. Германия также финансирует проекты по предоставлению помощи внутренне перемещенным лицам и восстановлению инфраструктуры на Донбассе.