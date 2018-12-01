Боевики понесли значительные потери на Донбассе

В ходе боевых действий, потери среди военнослужащих Объединенных сил не допущены.

В течение минувших суток, 30 ноября, российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, дважды фиксировались случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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Как сообщили в пресс-службе ООС, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Красногоровка и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме того, оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Луганского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Гнутово и хутора Вольного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП соответственно", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий, потери среди военнослужащих Объединенных сил не допущены. По данным разведки, за прошедшие сутки, четыре боевика вооруженных формирований Российской Федерации были уничтожены.

Обороняющиеся подразделения предпринимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

От начала этих суток противник огневой активности не проявлял.

Как сообщал УНИАН, контрольные пункты въезда - выезда на Донбассе перешли на зимнее время работы.