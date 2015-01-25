Латвия срочно созывает Совет ЕС из-за атаки на Мариуполь

Из-за эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины Латвия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, призывает срочно созвать чрезвычайное заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства балтийской страны, который осудил «новую волну насилия на востоке Украины», сообщает Радио Свобода.

«Нападения промосковских террористических группировок на Мариуполь и другие города на востоке Украины, бесчеловечные и циничные действия против гражданского населения полностью подтверждают тот факт, что Россия не заинтересована в мирном урегулировании конфликта», - подчеркивает министерство иностранных дел Латвии.

Читайте такжеОпубликовано видео момента удара Градов по Мариуполю

«Предложенные Россией «мирные инициативы» и участие в многосторонних переговорах, очевидно, были только маской и имитацией деятельности. Организаторы агрессии должны осознавать, что международное сообщество решительно и жестко отреагирует на дальнейшее обострение конфликта», - говорится в заявлении.

В результате обстрела восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, более 100 были ранены. Обстрел, как определила специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ велся с территории, подконтрольной группировке «ДНР».