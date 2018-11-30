Протесты "желтых жилетов" в Бельгии: протестующие крушат полицейские авто, задержаны десятки человек (фото)

Чтобы разогнать протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Вдохновленные протестами "желтых жилетов" во Франции, несколько сотен людей, выступающих против повышения цен на топливо, вышли на улицы Брюсселя.

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Как сообщает Reuters, протестующие разбили по крайней мере два полицейских фургона и закидали камнями и петардами офис премьер-министра Чарльза Мишеля.

Чтобы разогнать протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ. Десятки людей, многие в масках, бросали камни, петарды и дорожные знаки в полицейских, которые обливали их струями воды под высоким давлением и стреляли газовыми снарядами. По данным правоохранителей задержаны более 60 человек.

Сообщается, что изначально протест начинался как мирная акция. На протяжении нескольких часов люди в флуоресцентных жилетках просто ходили по улицам и перекрывали движение.

Как сообщал УНИАН, первые протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября. Одетые в флуоресцентные желтые жилеты протестующие блокировали шоссе по всей стране с горящими баррикадами и конвоями медленно движущихся грузовиков, препятствуя доступу к топливным складам, торговым центрам и некоторым фабрикам.

Они выступали против введенных в прошлом году Макроном налогов на дизельное топливо и бензин, которые призваны стимулировать людей переходить на более экологичный транспорт.