Протесты "желтых жилетов" в Бельгии: протестующие крушат полицейские авто, задержаны десятки человек (фото)
Вдохновленные протестами "желтых жилетов" во Франции, несколько сотен людей, выступающих против повышения цен на топливо, вышли на улицы Брюсселя.
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Как сообщает Reuters, протестующие разбили по крайней мере два полицейских фургона и закидали камнями и петардами офис премьер-министра Чарльза Мишеля.
Чтобы разогнать протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ. Десятки людей, многие в масках, бросали камни, петарды и дорожные знаки в полицейских, которые обливали их струями воды под высоким давлением и стреляли газовыми снарядами. По данным правоохранителей задержаны более 60 человек.
Сообщается, что изначально протест начинался как мирная акция. На протяжении нескольких часов люди в флуоресцентных жилетках просто ходили по улицам и перекрывали движение.
Как сообщал УНИАН, первые протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября. Одетые в флуоресцентные желтые жилеты протестующие блокировали шоссе по всей стране с горящими баррикадами и конвоями медленно движущихся грузовиков, препятствуя доступу к топливным складам, торговым центрам и некоторым фабрикам.
Они выступали против введенных в прошлом году Макроном налогов на дизельное топливо и бензин, которые призваны стимулировать людей переходить на более экологичный транспорт.