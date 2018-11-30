Туск призвал поднять вопрос российской агрессии в Украине на саммите G20

Президент Европейского Совета не видит причин не провести содержательное обсуждение урегулирования проблемы российской агрессии в Украине.

Президент Европейского Совета Дональд Туск призывает лидеров стран "Большой двадцатки", которые 30 ноября - 1 декабря примут участие в саммите G20 в Аргентине, рассмотреть вопрос российской агрессии в Украине.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Буэнос-Айресе перед началом саммита стран "Большой двадцатки".

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"Поскольку это сложный момент для международного взаимодействия, я хотел бы обратиться к лидерам воспользоваться этим саммитом, включая их двусторонние и неформальные обмены мнениями, обсудить реальные проблемы, в частности такие как торговые войны, трагическую ситуацию в Сирии и Йемене и российскую агрессию в Украине", - подчеркнул Туск.

"Я не вижу причины, почему лидеры "Большой двадцатки" не могут содержательно обсудить урегулирование этих проблем, особенно когда все инструменты находятся в их руках. Единственным условием является добрая воля", - заявил президент Евросовета.

По словам Туска, не надо недооценивать другие вопросы, которые остаются сложными для лидеров некоторых стран, в частности это касается прав человека, свободы прессы и основополагающей безопасности журналистов.

"Это наш долг как ЕС воспользоваться этой возможностью и осуществить давление на наших партнеров для уважения этих основных принципов", - заявил Туск.