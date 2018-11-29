Лидеры стран G20 начали съезжаться в Буэнос-Айрес (фоторепортаж)
В столице Аргентины Буэнос-Айресе проходят последние приготовления к саммиту лидеров государств Большой двадцатки, который состоится 30 ноября.
Власти аргентинской столицы приступили к установке ограждений, которыми начиная с четверга и до завершения саммита в субботу будет перекрыта значительная часть аргентинской столицы. На улицах дежурят полицейские.
Первые лидеры стран G20 уже прибыли в Буэнос-Айрес. Так, в аргентинскую столицу уже прилетели лидеры Франции, Канады, Мексики, Южной Кореи, Турции, Саудовской Аравии, Индии.
Также в ближайшее время в Буэнос-Айресе должен приземлится самолет президента США Дональда Трампа.
Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп на полях саммита G20 должен был провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, однако отменил её из-за агрессии России в Керченском проливе.
Справка УНИАН. К странам Большой двадцатки относятся: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.