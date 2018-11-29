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Лидеры стран G20 начали съезжаться в Буэнос-Айрес (фоторепортаж)

19:23, 29 ноября 2018
Мир
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Буэнос-Айрес на кануне саммита G20 / REUTERS

В столице Аргентины Буэнос-Айресе проходят последние приготовления к саммиту лидеров государств Большой двадцатки, который состоится 30 ноября.

Власти аргентинской столицы приступили к установке ограждений, которыми начиная с четверга и до завершения саммита в субботу будет перекрыта значительная часть аргентинской столицы. На улицах дежурят полицейские.

Первые лидеры стран G20 уже прибыли в Буэнос-Айрес. Так, в аргентинскую столицу уже прилетели лидеры Франции, Канады, Мексики, Южной Кореи, Турции, Саудовской Аравии, Индии.

Также в ближайшее время в Буэнос-Айресе должен приземлится самолет президента США Дональда Трампа.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган /  © REUTERS
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган /  © REUTERS
Премьер-министр Индии Наренда Моди
Премьер-министр Индии Наренда Моди /  © REUTERS
Премьер-министр Индии Наренда Моди
Премьер-министр Индии Наренда Моди /  © REUTERS
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с женой
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с женой /  © REUTERS
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с женой
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с женой /  © REUTERS
Президент Южной Кореи Мун Джэин
Президент Южной Кореи Мун Джэин /  © REUTERS
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд /  © REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон с женой
Президент Франции Эммануэль Макрон с женой /  © REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон с женой
Президент Франции Эммануэль Макрон с женой /  © REUTERS
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето /  © REUTERS
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето /  © REUTERS
Президент Европейского совета Дональд Туск, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Аргентины Маурисио Макри
Президент Европейского совета Дональд Туск, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Аргентины Маурисио Макри /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп на полях саммита G20 должен был провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, однако отменил её из-за агрессии России в Керченском проливе.

Справка УНИАН. К странам Большой двадцатки относятся: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

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Теги: #саммит G20