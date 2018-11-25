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Жилые кварталы сирийского Алеппо обстреляли снарядами хлора

09:29, 25 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Al Mayadeen. Полиция Алеппо возложила ответственность за обстрелы террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра".

Как рассказал шеф полицейского управления генерал Иссам аш-Шалли, боевики атаковали снарядами кварталы расположены вблизи линии столкновения сирийской армии с бандформированиями.

Напомним, 7 апреля волонтерская организация "Белые шлемы" сообщила об использование в Думе химического оружия. По данным различных международных экспертов, погибло от 40 до 75 гражданских лиц, более 500 пострадали. Как оружие использовалось яд хлорин.

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Теги: #Сирия#Алеппо