Жилые кварталы сирийского Алеппо обстреляли снарядами хлора
09:29, 25 ноября 2018Мир
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Боевики атаковали снарядами кварталы расположены вблизи линии столкновения сирийской армии с бандформированиями.
Иллюстрация / REUTERS
Жилые кварталы сирийского города Алеппо обстреляли снарядами с хлором. Известно уже более 100 раненых.
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Об этом сообщает Al Mayadeen. Полиция Алеппо возложила ответственность за обстрелы террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра".
Как рассказал шеф полицейского управления генерал Иссам аш-Шалли, боевики атаковали снарядами кварталы расположены вблизи линии столкновения сирийской армии с бандформированиями.
Напомним, 7 апреля волонтерская организация "Белые шлемы" сообщила об использование в Думе химического оружия. По данным различных международных экспертов, погибло от 40 до 75 гражданских лиц, более 500 пострадали. Как оружие использовалось яд хлорин.
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