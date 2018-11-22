Nissan уволил Карлоса Гона с поста главы совета директоров

Решение об увольнении Гона члены совета директоров приняли единогласно.

Совет директоров Nissan уволил Карлоса Гона с поста председателя.

Причиной увольнения, говорится в заявлении, распространенном Nissan, стало то, что Гон в течение многих лет включал в годовые отчеты ложные сведения, чтобы занижать полученную им компенсацию, использовал инвестиционный капитал и другие средства компании в личных целях под ложным предлогом. Об этом пишет The Guardian.

Решение об увольнении Гона члены совета директоров приняли единогласно.

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Также совет директоров решил создать специальную комиссию для проверки работы высшего руководства компании.

Карлос Гон был задержан в Японии 19 ноября по обвинению в сокрытии доходов. Суд санкционировал его арест на 10 дней.

Гон возглавил автопроизводителя Nissan в начале 2000-х годов. С 2005 года параллельно совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.