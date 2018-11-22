В Китае автомобиль врезался в группу школьников: пятеро погибших, 18 раненых

По меньшей мере пятеро детей погибли и 18 получили травмы из-за наезда автомобиля возле школы в китайском городе Хулудао. Водитель задержан.

В китайском городе Хулудао в провинции Ляонин автомобиль наехал на группу школьников вблизи начальной школы. В результате этого погибли по меньшей мере пятеро детей, сообщили в четверг, 22 ноября, китайские государственные СМИ. Еще 18 детей были госпитализированы с травмами.

Сообщается, что группа школьников переходила дорогу и в этот момент в них въехал автомобиль, пишет DW.

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Китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что водитель автомобиля был задержан. Сейчас проводится расследование для выяснения причин чрезвычайного происшествия.

Ранее в этом месяце погибли 13 человек, когда автобус упал с моста в провинции Чонгкинг из-за того, что водитель начал драться с пассажирами. В сентябре 11 человек погибли, когда автомобиль въехал в толпу на площади в провинции Хунань. В феврале в Шанхае загорелся фургон с бутылками с бензином, в результате чего погибли 18 человек.