В Китае автобус упал в реку из-за драки пассажирки с водителем, погибли 13 человек (видео)

Автобус вылетел с моста, высота которого - 50 метров. Погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.

В китайском городе Чунцин из-за драки пассажирки с водителем в реку Янцзы упал автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Автобус вылетел с моста, высота которого - 50 метров. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.

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Пассажирка начала бить водителя, и он тоже ответил ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выехал на встречную полосу и пробил ограждение моста.

Ранее в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с людьми.