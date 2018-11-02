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В Китае автобус упал в реку из-за драки пассажирки с водителем, погибли 13 человек (видео)

15:33, 02 ноября 2018
Мир
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В китайском городе Чунцин из-за драки пассажирки с водителем в реку Янцзы упал автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Автобус вылетел с моста, высота которого - 50 метров. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.

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Пассажирка начала бить водителя, и он тоже ответил ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выехал на встречную полосу и пробил ограждение моста.

Ранее в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с людьми.

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Теги: #Китай#авария#автобус