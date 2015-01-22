Франция призывает Украину предоставить автономию Донбассу, а РФ - прекратить поставлять вооружение и военных
Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Жерар Аро призывает Украину предоставить Донбасса автономию при сохранении территориальной целостности Украины, а Россию прекратить поставки вооружения и военных в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Призываем Украину начать процесс, который приведет к институциональным реформам, даст Донбассу более высокий уровень автономии при соблюдении суверенитета Украины. Призываем снова Россию остановить передачу оружия, переброски людей через границу в Украину", - сказал Аро.
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Также он призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы добиться полного прекращения огня.
Французский посол считает, что защита межгосударственной украинско-российской границы является одним из важнейших аспектов для решения кризиса.