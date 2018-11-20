В Кремле заговорили о «вмешательстве» в выборы президента Интерпола

Американские сенаторы Марко Рубио, Роджер Уикер, Джин Шахин и Крис Кунс призвали президента США и Генассамблею Интерпола выступить против избрания Александра Прокопчука президентом Интерпола.

В Кремле заявили о «вмешательстве» в выборы президента Интерпола, на которых «фаворитом» считается генерал-майор российской полиции, вице-президент организации Александр Прокопчук.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обращение четырех сенаторов США к президенту Дональду Трампу и Генеральной ассамблее Интерпола о воспрепятствовании россиянину занять этот пост.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление», - сказал Песков. «Мы этого письма не видели, мы читали соответствующие сообщения СМИ», - добавил он.

По его мнению, действия сенаторов можно назвать давлением. «Но, тем не менее, будут выборы, давайте дождемся результатов», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Дубае начала работу 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, на которой продолжаются консультации по кандидатуре нового руководителя организации. В конце сентября исчез тогдашний президент Интерпола Мэн Хунвэй, а затем он появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

«Фаворитом» на выборах называют генерал-майора российской полиции Прокопчука. Он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола. Выборы президента Интерпола запланированы на 21 ноября.

19 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания на должность руководителя организации представителя России.

Американские сенаторы призвали президента США Трампа и Генеральную ассамблею Интерпола выступить против избрания Прокопчука главой Интерпола. Республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер и демократы Джин Шахин и Крис Кунс в совместном обращении подчеркнули, что Россия систематически использует Интерпол для сведения счетов со своими политическими оппонентами и журналистами и их преследования. По их словам, Прокопчук лично использовал вышеупомянутую стратегию запугивания, которая "имеет целью ослабить демократические институты и привести к укреплению авторитарного режима Путина". Сенаторы отметили, что доступ к конфиденциальным данным правоохранителей, который получит Прокопчук, поможет Кремлю преследовать критиков власти, живущих за пределами РФ.

Ряд СМИ сообщили, что генерал-майор российской полиции Прокопчук является старшим братом постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука.

В свою очередь в МИД Украины подчеркнули, что за все время после начала российской агрессии постоянный представитель Украины при ОБСЕ Прокопчук не совершил никаких действий, которые могли бы его скомпрометировать или нанести ущерб национальным интересам государства.