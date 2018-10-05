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В Китае исчез президент Интерпола

14:44, 05 октября 2018
Мир
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Мэн Хунвэй / REUTERS

64-летний Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября, пишет Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

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Заявление о пропаже подала его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе. В Лионе также расположена штаб-квартира Интерпола.

До избрания в ноябре 2016 года президентом Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.

Напомним, Хунвея избрали главой Интерпола на Ассамблее организации в 2016 году в Индонезии. Тогда же вице-президентом организации был избран представитель России.

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Теги: #Интерпол#Франция