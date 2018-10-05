В Китае исчез президент Интерпола
14:44, 05 октября 2018Мир
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Заявление о пропаже подала его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе.
Мэн Хунвэй / REUTERS
Франция начала расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя.
64-летний Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября, пишет Европейская правда со ссылкой на BFMTV.
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Заявление о пропаже подала его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе. В Лионе также расположена штаб-квартира Интерпола.
До избрания в ноябре 2016 года президентом Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.
Напомним, Хунвея избрали главой Интерпола на Ассамблее организации в 2016 году в Индонезии. Тогда же вице-президентом организации был избран представитель России.
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