В Китае исчез президент Интерпола

Заявление о пропаже подала его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе.

Франция начала расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя.

64-летний Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября, пишет Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

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Заявление о пропаже подала его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе. В Лионе также расположена штаб-квартира Интерпола.

До избрания в ноябре 2016 года президентом Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.

Напомним, Хунвея избрали главой Интерпола на Ассамблее организации в 2016 году в Индонезии. Тогда же вице-президентом организации был избран представитель России.