В МИД прокомментировали родственные связи представителя Украины в ОБСЕ с кандидатом РФ на пост главы Интерпола

В министерстве утверждают, что родственные связи не влияют на работу постпреда Украины в ОБСЕ Игоря Прокопчука.

В МИД утверждают, что за все время после начала российской агрессии против Украины постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук не совершил никаких действий, которые могли бы его скомпрометировать или нанести ущерб национальным интересам государства.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД на обращение масс-медиа относительно родственных связей постпреда Украины при ОБСЕ.

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«Борьба Украины против российской агрессии - это война за окончательный распад российско-советской империи.

Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает», - отмечается в комментарии.

В МИД заявили, что за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не было никаких действий, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука.

«Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины», - добавили в пресс-службе ведомства.

В МИД подчеркнули, что ежедневная самоотверженная работа Прокопчука в ОБСЕ «говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров».

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Дубае начала работу 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, на которой, среди прочих вопросов, продолжаются консультации по кандидатуре нового руководителя организации.

«Фаворитом» на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.

Вместе с тем некоторые СМИ писали, что Александр Прокопчук является старшим братом постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука.