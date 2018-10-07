Власти Китая подтвердили арест главы Интерпола

Пекин заявляет, что Хунвей был арестован из-за подозрения в "нарушении закона".

Китайские власти в воскресенье, 7 октября, подтвердили, что арестовали главу Интерпола Мена Хунвея.

Пекин заявляет, что президент Интерпола Хунвей был арестован из-за подозрения в "нарушении закона". Какого именно - китайские чиновники не рассказывают. Об этом сообщает Reuters.

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Напомним, французская полиция начала расследование в связи с исчезновением президента Интерпола Мена Хунвея. Он поехал домой, однако после того с 29 сентября никакой вести от него не было. К правоохранителям Франции обратилась жена Хунвея.

Хунвея избрали главой Интерпола в ноябре 2016 года. До этого он был заместителем министра общественной безопасности в Китае.