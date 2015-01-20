В столице ДР Конго из-за протестов отключили интернет и передачу SMS

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) из-за продолжающихся беспорядков приняли решение отключить в столице страны Киншасе интернет и передачу SMS-сообщений. Об этом объявили во вторник местные операторы мобильной связи и интернет-провайдеры, передает ТАСС.

По их данным, соответствующее распоряжение властей поступило к ним в понедельник вечером. Срок действия ограничений не устанавливается.

Тысячи людей вышли на манифестацию в Киншасе в понедельник, протестуя против намерений президента Жозефа Кабилы переизбираться на третий срок на выборах в 2015 году, что противоречит конституции страны. Участники акции жгли покрышки и перекрывали уличное движение.

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Как заявил представитель правительства Ламберт Менде, в стычках с полицией были застрелены 9 человек. Оппозиция со своей стороны утверждает, что речь идет о 15 погибших, из которых 7 были студентами.

Протесты также прошли в городе Гома на востоке ДРК.