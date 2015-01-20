В результате взрыва в Риме погиб один человек, 13 - ранены (фото)

Взрыв газа произошел минувшей ночью в одном из жилых домов на юго-восточной окраине столицы Италии, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на La Stampa.

В результате взрыва погиб 50-летний мужчина, который жил в квартире, расположенной этажом выше той, где произошел взрыв. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 20 человек отравились дымом.

Помимо конструкций дома, взрывом также повреждены четыре припаркованных рядом автомобиля.

Полиция расследует версию умышленного поджога. За час до взрыва хозяин квартиры выселил оттуда жильца. На одном из автомобилей перед домом найдена записка с угрозами.