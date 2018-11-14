В Индонезии на колесе обозрения внезапно начали переворачиваться кабинки (видео)

Операторы не мешкая остановили аттракцион и бросились ловить людей.

В Джакарте на обзорном колесе внезапно начали переворачиваться кабинки.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В индонезийской столице Джакарте внезапно начали кувыркаться кверху кабинки колеса обозрения.

Операторы не мешкая остановили аттракцион и бросились ловить людей. Как все было, засняли очевидцы, которые ждали своей очереди покататься на колесе.