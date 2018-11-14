В Индонезии на колесе обозрения внезапно начали переворачиваться кабинки (видео)
00:32, 14 ноября 2018Мир
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Операторы не мешкая остановили аттракцион и бросились ловить людей.
В Джакарте на обзорном колесе внезапно начали переворачиваться кабинки.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В индонезийской столице Джакарте внезапно начали кувыркаться кверху кабинки колеса обозрения.
Операторы не мешкая остановили аттракцион и бросились ловить людей. Как все было, засняли очевидцы, которые ждали своей очереди покататься на колесе.
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