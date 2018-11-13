Bild: Россия сыграла на отчаянии людей на Донбассе и заманила их на "выборы" погребальными дарами

Это были фальшивые «выборы» для легитимизации ненастоящих «лидеров» фальшивых «республик», которыми руководит Москва.

На оккупированных Россией территориях Украины в минувшее воскресенье произошло нечто, что местные боевики и Москва называют «выборами».

В результате два «республиканских лидера» Донецка (якобы 60,9% поддержки) и Луганска (68,3%) закрепили за собой свои должности после убийства главаря боевиков людьми его временного преемника. Две псевдопартии остались сильнейшими в псевдопарлаемнтах, сформировав там абсолютное большинство. «Явка» в Донецке якобы составила 80%, а в Луганске – 77%.

Все эти официальные цифры спецслужбы Украины и так сообщили еще до так называемых «голосований», которые не имели ничего общего с легитимными выборами и демократией. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон четко заявили в воскресенье, что так называемые «выборы» политически неприемлемы. Немецкое федеральное правительство заявило, что официальные Берлин и Париж подчеркнули противоречие этих событий в Донецке и Луганске «духу Минских соглашений». Собственно, пункт 4 Минских соглашений говорит: «В первый день после отвода тяжелого вооружения будет начат диалог о возможности проведения региональных выборов в соответствии с законом Украины». Но Россия все равно признала незаконные «выборы». И как говорят инсайдеры, она даже их сама и провела.

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Журналисты Bild узнали от источников в дипломатических кругах Украины об оправдании, которое Москва придумала себе в этот раз. Неделями она пыталась убедить ООН и ОБСЕ, что Минские соглашения обязывают провести по украинским законам «лишь региональные выборы». А выборов президентов и парламента «двух народных республик» этот пункт якобы не касается.

«Это абсурдное искажение демонстрирует, что для Кремля Минские соглашения не имеют никакого значения», - пишет издание.

Чтобы несмотря на всю абсурдность и отсутствие какого-либо выбора люди на оккупированных территориях таки пришли на участки, так называемые «народные республики» сделали ставку на «погребальные дары». В Луганске избирателям раздавали карточки для пополнения счета мобильной связи. Каждый включая «лидера республики» шли в кабинку для "голосования» со скретч-картой на 100 российских рублей. А первые избиратели даже получили пополнение на 300 рублей.

В обоих оккупированных городах на участки подогнали грузовики с овощами, которые можно было купить по заниженной цене. Поэтому очереди за едой были в разы длиннее, чем на так называемые «выборы». Таким образом, местные «правители» смогли сыграть на отчаянии людей, которым приходится жить под российской оккупацией. А чтобы придать «выборам» хотя бы вид легитимности, «республики» стянули правых и левых экстремистов со всей Европы, чтобы они были «наблюдателями». При этом, все они пересекли границу Украины незаконно через участок, который захватили российские силы.

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Немецкое издание отмечает, что роль так называемых «наблюдателей» сыграли не только представители венгерской партии Jobbik и бельгийской Vlaams Belang, а и немецкой праворадикальной Alternative für Deutschland. Городской глава города Квакенбрюкер и лидер Die Linke в городе Андреас Мауэр даже обвинил власти Украины в якобы попытке сфальсифицировать "выборы» в так называемой «ДНР». Интересно то, что в июне немецкий суд приговорил самого Мауэра к семи месяцам и одной недели в тюрьме по подозрению и фальсификациях во время выборов.

«Так называемые выборы в так называемых «народных республиках» - это явное нарушение Минских соглашений. Без поддержки Кремля они бы никогда не состоялись», - сказал представитель партии «Зеленых» в комитете Бундестага по вопросам политики в отношении Восточной Европы Мануэль Саррацин.

Немецкий политик добавил: «Мы стали свидетелями фальшивых выборов для легитимизации марионеток Путина в фальшивых республиках».