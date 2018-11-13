В российском Иркутске сломались два "Боинга" авиакомпании Air France, к ним полетит третий

Летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов.

Резервный борт авиакомпании Air France, в понедельник прибывший за пассажирами экстренно севшего в Иркутске лайнера, не смог вылететь в Шанхай из-за отказа гидросистемы.

Как сообщает ТАСС, в воскресенье Boeing 777, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов. На борту лайнера находились 282 человека, в результате инцидента никто не пострадал.

Читайте такжеКрушение Boeing в Индонезии: у самолета последние несколько полетов был неисправен датчик скорости

В понедельник из Франции прибыл резервный борт, который также доставил в Россию техников для обследования аварийного самолета.

"Второй самолет сломался. Мы до двух часов [ночи] провожали их. Пассажиров посадили в самолет, он прошел все процедуры, обработку от обледенения. Вышел на рулежную дорожку, запустился, и отказала гидросистема. Видимо, за то время, которое он у нас простоял, куда-то попала вода, морозы схватили - он замерз", - рассказали в пресс-службе.

Авиакомпания Air France решила направить в Иркутск новый резервный борт взамен того, который прилетел в понедельник и сломался. По последним данным, пассажиры французского Boeing вылетят в Шанхай резервным бортом ориентировочно в 8:00 (2:00 по Киеву) в среду.

"Авиакомпания Air France приняла решение отправить к нам третий самолет. Ориентировочно он должен прилететь в 4:00 (22:00 по Киеву) и в 8:00 (2:00 по Киеву) в среду улететь в Шанхай", - сказал начальник производственно-диспетчерской службы иркутского аэропорта Евгений Еловский.

Пассажиры находятся в гостиницах. В Иркутске они задерживаются уже вторые сутки. "Пассажиры все безвизовые, то есть на территории России они не имеют права находиться. Они все в гостиницах под присмотром пограничников", - уточнил Еловский.

Он также добавил, что французские авиатехники сейчас находятся в Иркутске и занимаются устранением неисправности в самолете, который совершил экстренную посадку.

Напомним, ранее в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль произошло столкновение двух пассажирских самолетов. На рулежной дорожке самолет американской компании Delta Airlines зацепил лайнер Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море.