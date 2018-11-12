Финляндия заподозрила Россию в блокировании GPS во время учений НАТО

Крупнейшие со времен Холодной войны учения альянса раздражали Москву.

Россия умышленно блокировала сигнал GPS в Финляндии на протяжении последних недель, чтобы навредить союзникам НАТО, которые проводили масштабные военные учения в Северной Европе.

Об этом, как пишет Newsweek, сказал глава финского правительства Юха Сипиля. Финляндия не входит в НАТО. Но ее армия тоже принимала участие в самых масштабных маневрах западного военного блока со времен Холодной войны. В них были задействованы 50 тысяч военных из 29 стран-участниц НАТО, а также Швеции и Финляндии. Когда в конце октября начались учения, финские чиновники заметили перебои в работе GPS-сети.

В четверг Финская служба воздушной навигации выпустила предупреждение всем участникам воздушного движения о масштабных перебоях в работе системы GPS на севере страны. Норвегия тоже жаловалась на такие проблемы и предупредила своих пилотов в конце октября, когда начались учения Trident Juncture.

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«Возможно это Россия была разрушительной стороной в этом. Известно, что у нее есть такие возможности», - сказал финский премьер телеканалу Yle.

Россия очень агрессивно отреагировала на учения НАТО. Как только они начались, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил: «Военная активность НАТО возле наших границ достигла наивысшего уровня со времен Холодной войны». При этом, по его мнению, цель этих маневров было отработать «наступательные военные действия».