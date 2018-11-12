Встреча Трампа с Путиным показала его тягу к деспотам - СМИ

Короткая встреча президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа вновь продемонстрировала, что американский президент тяготеет к деспотам и автократам.

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Об этом, пишет обозреватель Guardian Джулиан Боргер, передает Би-би-си. Эти выходные в Париже, где проходили памятные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, не должны были превратиться в тяжкое бремя для Трампа. Но для него уикенд не задался с самого начала.

Через несколько часов после прибытия в столицу Франции Белый дом отменил участие Трампа в мемориальной церемонии в Белло, где погибли 2 тыс. американских военных. Причиной назвали дождь. Но алиби было шатким, что воочию продемонстрировали видеокадры с официальных церемоний с участием президента Франции Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Джастина Трюдо и представителей администрации Трампа, стоявших под легким моросящим дождем.

Когда президент Франции выступал с речью под Триумфальной аркой с порицанием национализма, который, как сказал Макрон, представляет из себя противоположность патриотизма, и, "по существу, является предательством", Трамп слушал его слова с суровым выражением лица. Он расцвел, лишь когда увидел приближающегося Владимира Путина. Трамп встретил его глуповатой улыбкой, которая резко выделялась на фоне холодной внешней непоколебимости Макрона и Меркель. Российский лидер мрачно пожал их руки. А потом последовал жест "палец вверх" Трампу, отмечает обозреватель.

Вероятность встречи Путина и Трампа стала предметом многочисленных обсуждений. Выяснилось, что им предстояло сидеть рядом на совместном обеде в воскресенье, но расстановку кресел поменяли, и их места оказались напротив друг друга, что крайне затруднило неформальное общение.

Ожидалось, что эти выходные станут демонстрацией солидарности Запада, но мимолетная встреча Трампа с Путиным в очередной раз напомнила, что американский президент тяготеет к автократам, считает Боргер.