Во Франции тайно похоронили террористов, расстрелявших журналистов Charlie Hebdo

Как сообщили французские власти, Шерифа Куаши похоронили в минувшую субботу незадолго до полуночи на одном из кладбищ в пригороде Парижа Женвийе. Даже его родным не позволили присутствовать на похоронах. Могилу никак не обозначили, чтобы она не стала «местом паломничества» исламистов, передает Голос Америки.

Его старший брат Саид был захоронен днем ранее на северо-востоке страны, в Реймсе.

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Тем временем, власти Франции решили в ускоренном порядке предоставить французское гражданство Лассане Батили, 24-летнему мусульманину из Мали, спрятавшему нескольких посетителей парижского кошерного супермаркета, где террорист захватил заложников, в холодильной камере в подвальном помещении магазина.

В субботу Батили рассказал, что президент Франции Франсуа Олланд позвонил ему и пообещал предоставить французское гражданство.

Батили сказал, что его действия «не имели никакого отношения к религии», добавив, что посетители магазина были «ни в чем не повинными людьми, не сделавшими никому ничего плохого».