76% французов одобряют антитеррористические мероприятия - опрос

76% французов одобряют чрезвычайные меры по борьбе с терроризмом, введенные правительством страны.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения Odoxa, пишет Украинская правда по информации Le Figaro.

В частности, 38% респондентов относятся к вводимым мерам безопасности "очень положительно", и еще 38% "достаточно хорошо".

В то же время, против усиленных антитеррористических мероприятий высказались 24% опрошенных.

Вместе с тем, большинство французов оказались довольно скептическими относительно "чувство национального единства" после террористических актов в стране.

Так, в частности, 89% респондентов считает, что "национальное единство продлится лишь некоторое время".

Как сообщалось, 12 человек стали жертвами террористов в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Двух подозреваемых в совершении теракта в редакции, братьев Шерифа и Саида Куаши, убито во время полицейской операции.

Террорист, который захватил заложников в магазине в парижском районе Порт-де-Винсен, убит во время штурма, но погибла часть заложников.