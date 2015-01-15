Электронная версия журнала Charlie Hebdo стала доступна для скачивания

Электронная версия ”номера выживших” — первого после теракта в здании журнала номера, созданного исключительно уцелевшими при нападении сотрудниками без привлечения коллег со стороны, доступна на устройствах с платформами Android, iOS и Windows Phone, сообщает РИА «Новости».

В описании приложения в iTunes говорится, что требуемый возраст пользователя для установки приложения - не менее 17 лет. Также в сопроводительной информации к приложению сообщается, что в нем ”часто встречаются сцены употребления алкоголя, табака, наркотиков, сцены сексуального характера, вульгарный и богохульный юмор”. По данным французских СМИ, в пятницу в приложении будут доступны для скачивания версии журнала, переведенные на английский, испанский и арабский языки.

По оценкам ряда французских СМИ, продажи этого номера в газетных киосках уже принесли изданию, которое до этого не имело финансирования, достаточного даже для выплаты зарплат, не менее 10 миллионов евро. Всего же выручка от этого тиража может составить до 15 миллионов евро.

Продажи первого после теракта в здании редакции Charlie Hebdo выпуска начались в среду.

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На обложке издания изображен пророк Мухаммед. Он предстает перед читателями грустным, облаченным в белое, в руках он держит табличку со слоганом ”Je suis Charlie” (”Я Шарли”). Над головой пророка другая надпись: ”Tout est pardonne” (”Все прощено”). Номер еженедельника переведен на несколько языков. Обычный тираж издания составляет 60 тысяч экземпляров, причем продается менее половины, однако накануне было издано три миллиона экземпляров, а позднее издатель принял решение о дополнительном выпуске еще двух миллионов копий.

Как сообщал УНИАН, во Франции 7 января было совершено нападение на редакцию Charlie Hebdo. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены. В воскресенье в Париже и в других городах прошел ”республиканский марш” против терроризма, который стал самой массовой акцией в истории Франции. В ходе нее на улицы по всей стране, по данным МВД, вышли как минимум 3,7 миллиона человек.