В Таджикистане при подавлении бунта силовики убили 25 заключенных

По некоторым данным, бунт начался с нападения члена "Исламского государства" на охранника.

В Таджикистане при подавлении бунта в тюрьме погибли по меньшей мере 25 заключенных и двое правоохранителей.

Об этом сообщает «Голос Америки», ссылаясь на три источника в силовых структурах.

Бунт произошел в среду, 7 ноября, в тюрьме строгого режима в городе Худжанде, который находится в 300 км к северу от столицы Таджикистана – Душанбе. Кроме убитых заключенных, также погибли двое сотрудников местных правоохранительных органов.

Представитель МВД сообщил, что бунт начался, когда один из заключенных, которого власти считают членом группировки «Исламское государство», напал на охранника.

Читайте такжеЭкс-"торнадовцам" сообщили о завершении следствия по массовым беспорядкам в СИЗО

В свою очередь сотрудник спецслужб на условиях анонимности рассказал, что администрация тюрьмы вызвала подразделение силовиков, с помощью которых подавила беспорядки.

Местные власти подтвердили возникновение бунта в тюрьме, но не сообщили никаких подробностей.

О бунте с погибшими заключенными также сообщает таджикское агентство Avesta и местное радио «Озоди» (таджикская редакция радио «Свобода»), по данным которого бунтовщики были вооружены холодным оружием, а некоторым заключенным удалось бежать.

Как сообщал УНИАН, в октябре заключенные омской Исправительной колонии №6 (ИК-6) УФСИН России устроили бунт в попытке добиться более приемлемых условий содержания.