The Guardian: Ядерная война России против США состоится в Европе

Расторжение ракетной сделки между Вашингтоном и Москвой закончится возвращением на континент крылатых ракет, которые нужны лишь для начала ядерной войны и ни для чего другого.

Решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности станет мощным ударом по глобальной, а в частности по европейской безопасности.

Об этом на страницах The Guardian пишет генеральный секретарь «Кампании за ядерное разоружение» Кейт Хадсон. Она напоминает, что договор, который Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали в 1987 году, запретил ядерные ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Это привело к уничтожению около 2700 ракет малой и средней дальности.

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Это означает, что крылатые ракеты исчезли с территории Великобритании, а SS-20 – из континентальной Европы.

«Расторжение договора станет моментом конца ограничений ядерных арсеналов, о которых удалось договориться в 1980-х годах. Это откроет путь для возвращения в Европу крылатых ракет такого типа, у которого лишь одна цель: ядерная война между США и Россией на территории Европы. Мы это понимали в 80-х и мы мобилизовались против этого», - говорится в статье.

Она отмечает, что договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был результатом массового международного протеста против ядерной эскалации в 80-х годах.

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«Кампания по ядерному разоружению» тоже принимала в этом участие и мобилизовала сотни тысяч людей. И сейчас тоже нужно твердо выступить против возвращения ядерной эскалации Холодной войны. Поэтому «Кампания» снова призывает людей дать отпор этим шагам.