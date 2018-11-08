Лобовое столкновение двух автобусов в Африке: погибли до полусотни человек (фото)

Причиной ДТП могла стать плохая дорожная инфраструктура или неудовлетворительное состояние транспортных средств.

На северо-востоке Зимбабве в результате лобового столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере 47 человек, среди которых есть двое детей.

Об этом сообщает The Herald.

Авария произошла недалеко от города Русапе на 166 километре трассы Хараре - Мутаре. Информацию о количестве погибших подтвердила местная полиция. В то же время, по данным издания, в ДТП также пострадали около 70 пассажиров.

По данным окружного комиссара, власти страны обратились за помощью в частные клиники, поскольку государственные учреждения переполнены.

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По предварительным данным, причиной ДТП могла стать плохая дорожная инфраструктура или неудовлетворительное состояние транспортных средств.

Заместитель министра промышленности и торговли Зимбабве Рай Моди на своей странице в Twitter выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в китайском городе Ланчжоу (провинция Ганьсу) в результате аварии с участием 31 автомобиля погибли по меньшей мере 11 человек, более 30 пострадали.