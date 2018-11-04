В Китае произошло масштабное ДТП с участием 31 автомобиля, погибли по меньшей мере 11 человек
04:06, 04 ноября 2018Мир
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В результате масштабной аварии пострадали более 30 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.
Иллюстрация / REUTERS
В китайском городе Ланчжоу (провинция Ганьсу) в результате аварии с участием 31 автомобиля погибли по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел на оживленной автомагистрали. В результате ДТП пострадали более 30 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.
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Согласно сообщению, грузовик потерял контроль, что и стало причиной аварии.
Ранее в Китае автобус упал в реку из-за драки пассажирки с водителем, погибли 13 человек.
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