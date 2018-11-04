В Китае произошло масштабное ДТП с участием 31 автомобиля, погибли по меньшей мере 11 человек

В результате масштабной аварии пострадали более 30 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

В китайском городе Ланчжоу (провинция Ганьсу) в результате аварии с участием 31 автомобиля погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел на оживленной автомагистрали. В результате ДТП пострадали более 30 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Читайте такжеВ Швейцарии немецкий туристический автобус попал в ДТП травмированы 15 человек (видео) Согласно сообщению, грузовик потерял контроль, что и стало причиной аварии. Ранее в Китае автобус упал в реку из-за драки пассажирки с водителем, погибли 13 человек.

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