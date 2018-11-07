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Сотня избранных женщин и первые мусульманки: итоги промежуточных выборов в США (видео)

19:30, 07 ноября 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Эти выборы стали историческими сразу по многим факторам: рекордная явка, рекордное количество - почти сто избранных женщин, младшей из которых только тридцать.

В Конгресс попали первые мусульманки, и теперь Палата представителей принадлежит демократам.

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Теги: #рекорд#выборы в США