Сотня избранных женщин и первые мусульманки: итоги промежуточных выборов в США (видео)

Эти выборы стали историческими сразу по многим факторам

В Соединенных Штатах избрали членов Палаты представителей и треть Сената.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Эти выборы стали историческими сразу по многим факторам: рекордная явка, рекордное количество - почти сто избранных женщин, младшей из которых только тридцать.

В Конгресс попали первые мусульманки, и теперь Палата представителей принадлежит демократам.