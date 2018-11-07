Сотня избранных женщин и первые мусульманки: итоги промежуточных выборов в США (видео)
19:30, 07 ноября 2018Мир
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Эти выборы стали историческими сразу по многим факторам
В Соединенных Штатах избрали членов Палаты представителей и треть Сената.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Эти выборы стали историческими сразу по многим факторам: рекордная явка, рекордное количество - почти сто избранных женщин, младшей из которых только тридцать.
В Конгресс попали первые мусульманки, и теперь Палата представителей принадлежит демократам.
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