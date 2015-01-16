Лавров считает, что мобилизация в Украине "подрывает дух и букву Минских договоренностей"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Любые действия, связанные с военными приготовлениями, не помогают процессам в рамках Контактной группы и «нормандской четверки». Мы привлекаем к этому внимание наших западных партнеров, ОБСЕ, украинского руководства. В контактах с президентом Украины Порошенко президент Российской Федерации Путин неизменно подчеркивает крайнюю пагубность расчетов подобного рода, которые, судя по всему, вынашивает т.н. «Партия войны» в Киеве. Это неправильная позиция, она подрывает дух и букву Минских договоренностей, а также декларацию, принятую министрами иностранных дел России, Украины, Германии и Франции 12 января в Берлине, в которой речь идет об исключительно мирном урегулировании украинского кризиса», - сказал Лавров.

Читайте такжеБоевики впервые применили огнеметную систему «Буратино» - штаб АТО«Будем надеяться, что эти заявления не приведут снова к срыву и вооруженной конфронтации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, РФ игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается закрыть российско-украинскую границу. Кроме этого, РФ отказывается выводить свои войска с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Крыма.

В последние несколько дней поддерживаемые Россией боевики резко увеличили интенсивность боевых действий против украинских военных и мирного населения Донбасса.