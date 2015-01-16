Журналисты доказали министру культуры и РПЦ, что "Левиафан" - российская история

В Кировске, где снимался фильм, был застрелен глава администрации города Илья Кельманзон, а также его заместитель по ЖКХ, теневой «хозяин города» Сергей Максимов. Убил их пожилой предприниматель, владелец четырех магазинов в Кировске Иван Анкушев, доведенный чиновниками до отчаяния, пишет Znak.com.

Следом Анкушев покончил жизнь самоубийством.

Известно, что прибывшие на место правоохранители нашли при Анкушеве предсмертную записку. Ее полный текст не обнародован, однако издание приводит несколько фрагментов: «Надежды на честный суд нет», «Мой торговый оборот не превышал 25 млн рублей в год. Администрация была должна мне 4 млн рублей. Вы уничтожили меня».

Читайте такжеАнтивоенные "Мандарины" и "антироссийский" "Левиафан" номинированы на Оскар"Случившееся опровергает оценку главы российского минкульта Владимира Мединского, заявившего, что «Левиафан», главный герой которого оказывается в сходной ситуации, не является «российской историей». Трагедия также опрокидывает мнение российских охранителей (РПЦ- ред.), утверждающих — картина Звягинцева снималась по американскому сюжету и для западного зрителя", - пишет издание.

В то же время, издание отмечает, что произошедшая в 2009 году история не является полной аналогией сюжета картины, и не стоит идеализировать предпринимателя-убийцу, как и проводить аналогии между погибшим мэром и мэром из фильма - с последним ассоциируется скорее первый погибший Сергей Максимов, тогда - "теневой хозяин" города.