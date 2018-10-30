Business Insider: США не смогли найти замену кластерным бомбам на фоне ядерных угроз КНДР

До конца этого года Вашингтон собирался окончательно отказаться от кластерных бомб.

США отказались от плана запретить кластерные бомбы и решили сохранить нынешние запасы таких боеприпасов по одной причине: из-за Северной Кореи.

«Эта смена политики была продиктована ситуацией с КНДР», - подтвердил Business Insider заместитель американского министра обороны Патрик Шанаган.

«Когда мы проводили оценки готовности, мы сказали: «Насколько мы готовы к Северной Корее?». Мы взглянули на боеприпасы, которые были нужны, и на то, что у нас было», - сказал он.

Читайте такжеким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов - СМИ

Шанаган добавил, что разработка замены кластерных бомб заняла бы слишком много времени, а северокорейская угроза существовала уже. Поэтому Пентагон обратился к имеющимся военным возможностям.

В начале 2017 года КНДР заявила, что строит ракету, способную долететь до США. Через месяц после того она провела первый тестовый запуск, который был провальным. И это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп переехал в Белый дом. Режим в Пхеньяне провел еще шесть запусков и ядерных испытаний на протяжении последующих пяти месяцев. Последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся прошлого ноября. В декабре Шанаган подписал директиву, которая останавливала политику от 2008 года, принятую тогдашним министром обороны Робертом Гейтсом. Она предусматривала, что США к концу 2018 года полностью откажутся от использования кластерных бомб.

Читайте такжеКНДР пригласит иностранных экспертов на полное уничтожение ракетных объектов

Также издание пишет, что еще при президенте Джордже Буше-младшем Пентагон получил задание найти альтернативу кластерному снарядам. Однако, по словам пресс-секретаря американского министерства обороны Тома Кроссона, все усилия построить какую-то надежную замену провалились.