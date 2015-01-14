После терактов во Франции возбудили более полусотни дел за пропаганду терроризма

После терактов во Франции на минувшей неделе было возбуждено 54 дела по статье "пропаганда терроризма".

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

К тому же за тот же период было возбуждено 15 уголовных дел за "открытие огня, взрывы в мечетях и местах поклонения мусульман".

Читайте такжеЛидер "Аль-Каиды" в Йемене взял на себя ответственность за теракт в Париже

11 дел возбуждено за распространение антиисламских листовок. 18 дел касаются атак против сил безопасности, 14 - кибератак.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции возбудили уголовное дело против комика Дьедонне по обвинению в пропаганде терроризма.

Причиной стала его запись в соцсети о том, что он чувствует себя "Шарли Кулибали".