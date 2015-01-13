Спецслужбы США передали Франции данные о возможных участниках терактов в Париже

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сообщает ТАСС.

"Соединенные Штаты поделились некоторой информацией с французскими следователями, которые пытаются разобраться, что произошло и кто может быть причастен к атаке", - сказал Эрнест, уточнив, что представители американской разведки передали "французским партнерам данные о перемещении" лиц, которые возможно имели отношение к терактам.

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Как сообщал УНИАН, с 7 по 9 января во французской столице и ее окрестностях радикальными исламистами было убито 17 человек - десять журналистов сатирического журнала Charlie Hebdo, трое полицейских и четверо посетителей супермаркета кошерных продуктов.