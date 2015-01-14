Япония приняла рекордный военный бюджет

Рост военных расходов на 2,8% происходит на фоне нерешенного спора с Китаем относительно статуса островов в Восточно-Китайском море, передает Русская служба Би-би-си.

В планах Токио - приобретение патрульных транспортных средств, стратегических беспилотников, истребителей и другой военной техники.

Летом правительство Японии одобрило изменение конституции страны, предоставляющее японской армии возможность расширить свою сферу деятельности на глобальной арене.

Читайте такжеСпад в экономике Японии оказался сильнее, чем прогнозировало правительство страныСогласно новому документу, вооруженные силы страны могут быть использованы для помощи союзникам за пределами Японии.

Напомним, ранее министерство обороны Японии решило создать агентство военного экспорта, которое будет заниматься маркетингом японской продукции военного назначения.