США консультируются с союзниками по выходу из ракетного договора с РФ - Мэттис

Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и это будет в некотором роде "кульминационный момент".

США проводят консультации с европейскими союзниками по вопросу выхода из договора с Россией о контроле над вооружениями.

Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил в воскресенье во время визита в Прагу, передает Голос Америки.

"Мы проводим консультации с нашими европейскими коллегами. Я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я уже сказал, консультации продолжаются", - заявил Мэттис журналистам.

Мэттис заявил, что министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и это будет в некотором роде "кульминационный момент".

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Отмечается, что члены НАТО призывают Вашингтон попытаться убедить Россию соблюдать соглашение, а не выводить из него США.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора. Договор призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

2 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор по РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.

В Евросоюзе считают, что этот договор имеет важное значение для европейской и глобальной безопасности, и предлагают США и РФ сохранить действие договора.

В ЕС отмечают, что договор РСМД способствовал завершению «холодной войны» и гонки вооружений и является «одним из стержней архитектуры системы европейской безопасности» после вступления в силу 30 лет тому назад.