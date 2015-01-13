Во французских тюрьмах появятся специальные зоны для экстремистов
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что к концу 2015 года во французских тюрьмах будут созданы специальные зоны для экстремистов.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le Monde.
Помимо этого, он подчеркнул, что ислам является второй по степени распространенности религией Франции, и приравнял нападения на мечети к нападениям на французские ценности.
Заявления Вальса прозвучали через неделю после терактов в Париже. Утром 7 января три вооруженных человека атаковали редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo во французской столице. Погибли 12 человек, еще 11 были ранены. Подозреваемые — братья Саид и Шериф Куаши — 9 января были блокированы в городе Даммартен-ан-Гоэль в 50 километрах от Парижа. Там они захватили одного заложника и укрылись в помещении типографии. В ходе спецоперации террористы были ликвидированы, заложник не пострадал. Третий подозреваемый в участии в теракте — Хамид Мюрад — до того добровольно сдался полиции.
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9 января также произошло нападение на кошерный супермаркет в Париже. Террорист Амеди Кулибали с двумя автоматами Калашникова ворвался в магазин и взял заложников. Он потребовал от полиции оставить в покое братьев Куаши. В ходе штурма Кулибали убили. До этого преступник успел застрелить четырех заложников. Впоследствии выяснилось, что именно Кулибали предоставил братьям Куаши оружие для нападения на редакцию Charlie Hebdo.