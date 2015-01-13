Во французских тюрьмах появятся специальные зоны для экстремистов

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le Monde.

Помимо этого, он подчеркнул, что ислам является второй по степени распространенности религией Франции, и приравнял нападения на мечети к нападениям на французские ценности.

Заявления Вальса прозвучали через неделю после терактов в Париже. Утром 7 января три вооруженных человека атаковали редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo во французской столице. Погибли 12 человек, еще 11 были ранены. Подозреваемые — братья Саид и Шериф Куаши — 9 января были блокированы в городе Даммартен-ан-Гоэль в 50 километрах от Парижа. Там они захватили одного заложника и укрылись в помещении типографии. В ходе спецоперации террористы были ликвидированы, заложник не пострадал. Третий подозреваемый в участии в теракте — Хамид Мюрад — до того добровольно сдался полиции.

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9 января также произошло нападение на кошерный супермаркет в Париже. Террорист Амеди Кулибали с двумя автоматами Калашникова ворвался в магазин и взял заложников. Он потребовал от полиции оставить в покое братьев Куаши. В ходе штурма Кулибали убили. До этого преступник успел застрелить четырех заложников. Впоследствии выяснилось, что именно Кулибали предоставил братьям Куаши оружие для нападения на редакцию Charlie Hebdo.