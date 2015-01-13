Аэропорт в Дубае назвали самым загруженным аэроузлом мира в 2014 году

Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на газету The Financial Times, которая приводит сообщение главы международного аэропорта Дубая Пола Гриффитса. Как напоминает издание, ранее Гриффитс руководил работой лондонского аэропорта Гэтвик.

За прошлый год дубайский аэропорт Аль-Мактум обслужил 71 миллион пассажиров международных рейсов, тогда как услугами Хитроу воспользовались 68,1 млн человек. "Огромное количество трафика переходит от Хитроу к Дубаю, поскольку мы способны обеспечить стыковочные рейсы, для обслуживания которых в Хитроу не хватает мощностей", - цитирует газета слова Гриффитса.

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Хитроу, еще недавно считавшийся самым загруженным аэропортом в мире, функционирует практически на пределе своих возможностей, используя две взлетно-посадочных полосы. Учрежденная британским правительством Комиссия аэропортов пытается решить, в каком из лондонских аэропортов строить дополнительную взлетно-посадочную полосу - в Хитроу или в Гэтвике.

По прогнозам Центра авиации Азиатско-Тихоокеанского региона CAPA, дубайский аэропорт сохранит лидерство по загруженности в течение всего 2015 года.